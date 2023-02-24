Меню
Кухня Джинни (2023), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Seojinny-ne
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 февраля 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
11
Продолжительность сезона
11 часов 0 минут
Рейтинг шоу
8.8
Оцените
16
голосов
8.8
IMDb
Список серий телешоу Кухня Джинни
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
24 февраля 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
3 марта 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
10 марта 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
17 марта 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
24 марта 2023
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
31 марта 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
7 апреля 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
14 апреля 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
21 апреля 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
28 апреля 2023
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
5 мая 2023
