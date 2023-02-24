Меню
Кухня Джинни (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Кухня Джинни
Киноафиша Сериалы Кухня Джинни Сезоны Сезон 1
Seojinny-ne
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут

Рейтинг шоу

8.8
Оцените 16 голосов
8.8 IMDb

Список серий телешоу Кухня Джинни

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 апреля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 мая 2023
