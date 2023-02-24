Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания

Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела»

В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм

Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото

«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь

В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»

Половинка «Волги», 200 обедов в ресторане: что могли купить звёзды «Кавказской пленницы» за свой киношный гонорар

«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря

На 5 кадрах из фильмов СССР что-то пропало: вспомнят без ошибок только преданные зрители (тест)

Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями