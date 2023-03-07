Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Большой побег (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Большой побег
Киноафиша Сериалы Большой побег Сезоны Сезон 1

Bolshoj pobeg 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Большой побег»

В 1-м сезоне шоу «Большой побег» участникам проекта предстоит выбраться из закрытых зданий, отыскав подсказки и найдя ответы на множество загадок. В первом эпизоде герои оказываются в заброшенной больнице, затем попадают в банк генетической информации, дом экзорциста и закрытое учебное заведение. Финальный квест участникам проекта предстоит пройти в подземелье, самом зловещем и таинственном месте из всех, в которых им довелось оказаться. Но Владимир Маркони, Александр Белькович, Александр Белькович, Магомед Муртазаалиев, Эльдар Джарахов, Роман Постовалов, Алексей Столяров и Ильгар Рагимов готовы посмотреть в лицо опасности.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Большой побег График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1. Заброшенная больница
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2023
Выпуск 2. Банк генетической информации. Часть 1
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2023
Выпуск 2. Банк генетической информации. Часть 2
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2023
Выпуск 3. Дом экзорциста. Часть 1
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2023
Выпуск 3. Дом экзорциста. Часть 2
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2023
Выпуск 4. Школа. Часть 1
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2023
Выпуск 4. Школа. Часть 2
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2023
Выпуск 5. Склад. Часть 1
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2023
Выпуск 5. Склад. Часть 2
Сезон 1 Серия 9
2 мая 2023
Выпуск 6. Подземелье. Часть 1. Финальная игра
Сезон 1 Серия 10
16 мая 2023
Выпуск 6. Подземелье. Часть 2. Финальная игра
Сезон 1 Серия 11
16 мая 2023
График выхода всех сериалов
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше