Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Остров драконов 2023 - 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Остров драконов
Сезоны
Сезон 1
Dragons of Wonderhatch
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Остров драконов
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Последняя битва
The Final Battle
Сезон 1
Серия 1
20 декабря 2023
Тайная комната
The Secret Room
Сезон 1
Серия 2
20 декабря 2023
Мальчик, который приехал в Йокосуку
The Boy Who Came to Yokosuka
Сезон 1
Серия 3
27 декабря 2023
Новая нация
A New Nation
Сезон 1
Серия 4
27 декабря 2023
Создатель
The Creator
Сезон 1
Серия 5
3 января 2024
Летающий остров
Flying Island
Сезон 1
Серия 6
10 января 2024
Пробуждение
Awakening
Сезон 1
Серия 7
17 января 2024
Дверь в мир
Door to the World
Сезон 1
Серия 8
24 января 2024
График выхода всех сериалов
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья
Капризы, драки и срыв съемок: выходки этой голливудской звезды едва не поставили крест на первом «Хищнике»
Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»
«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби»
Звездный час «Шерлока» закончился: новый детектив про гениального инспектора выходит 5 октября — каждое дело как партия в шахматы
Пустыню нашли в горах, а крепость «зачистили» солдаты: где снимали «Белое солнце пустыни»
С тонной графики, постаревшим Купером и без Нолана: «продолжение» «Интерстеллара» явно станет хитом — за 3 дня посмотрело 375 тысяч человек
3 октября, день прощания: почему фанаты «Стального алхимика» каждый год празднуют эту дату
«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время
«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»
«Джуманджи» — не игра, а мавзолей из проклятых душ: изучили вырезанные сцены и поняли гениальность фильма спустя 30 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667