Остров драконов 2023 - 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Остров драконов
Киноафиша Сериалы Остров драконов Сезоны Сезон 1

Dragons of Wonderhatch
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Список серий сериала Остров драконов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Последняя битва The Final Battle
Сезон 1 Серия 1
20 декабря 2023
Тайная комната The Secret Room
Сезон 1 Серия 2
20 декабря 2023
Мальчик, который приехал в Йокосуку The Boy Who Came to Yokosuka
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2023
Новая нация A New Nation
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2023
Создатель The Creator
Сезон 1 Серия 5
3 января 2024
Летающий остров Flying Island
Сезон 1 Серия 6
10 января 2024
Пробуждение Awakening
Сезон 1 Серия 7
17 января 2024
Дверь в мир Door to the World
Сезон 1 Серия 8
24 января 2024
