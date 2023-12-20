40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья

Капризы, драки и срыв съемок: выходки этой голливудской звезды едва не поставили крест на первом «Хищнике»

Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»

«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби»

Звездный час «Шерлока» закончился: новый детектив про гениального инспектора выходит 5 октября — каждое дело как партия в шахматы

Пустыню нашли в горах, а крепость «зачистили» солдаты: где снимали «Белое солнце пустыни»

С тонной графики, постаревшим Купером и без Нолана: «продолжение» «Интерстеллара» явно станет хитом — за 3 дня посмотрело 375 тысяч человек

3 октября, день прощания: почему фанаты «Стального алхимика» каждый год празднуют эту дату

«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время

«Это будет чертовски круто»: смерть Томми не повод закрываться — появится еще два сезона продолжения «Острых козырьков»