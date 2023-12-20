Меню
Принцесса Синди: школьные годы 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Сезон 1
Cindy la Regia: La serie
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
7
Продолжительность сезона
3 часа 16 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Принцесса Синди: школьные годы
Сезон 1
Пилот
Piloto
Сезон 1
Серия 1
20 декабря 2023
Изменения в игре
Game Changers
Сезон 1
Серия 2
20 декабря 2023
Сладкие шестнадцать
Sweet sixteen
Сезон 1
Серия 3
20 декабря 2023
Влажный сон
Wet dream
Сезон 1
Серия 4
20 декабря 2023
Родственная душа
Alma gemela
Сезон 1
Серия 5
20 декабря 2023
Закон Синди
La ley de Cindy
Сезон 1
Серия 6
20 декабря 2023
Скобки
Paréntesis
Сезон 1
Серия 7
20 декабря 2023
