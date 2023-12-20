Меню
Принцесса Синди: школьные годы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Принцесса Синди: школьные годы
Киноафиша Сериалы Принцесса Синди: школьные годы Сезоны Сезон 1

Cindy la Regia: La serie
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.6 IMDb
Список серий сериала Принцесса Синди: школьные годы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Piloto
Сезон 1 Серия 1
20 декабря 2023
Изменения в игре Game Changers
Сезон 1 Серия 2
20 декабря 2023
Сладкие шестнадцать Sweet sixteen
Сезон 1 Серия 3
20 декабря 2023
Влажный сон Wet dream
Сезон 1 Серия 4
20 декабря 2023
Родственная душа Alma gemela
Сезон 1 Серия 5
20 декабря 2023
Закон Синди La ley de Cindy
Сезон 1 Серия 6
20 декабря 2023
Скобки Paréntesis
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2023
