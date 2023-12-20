Меню
Песчаный цветок 2023 - 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Песчаный цветок
Like Flowers In Sand
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут

Список серий сериала Песчаный цветок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 декабря 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 декабря 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 января 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 января 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 января 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 января 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 января 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 января 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 января 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 января 2024
