Своеобразное продолжение хитовой дорамы «Загадочная любовь». Девушка приходит в себя после аварии, полностью потеряв память. Ей сообщают, что она — Сюй Сиси, богатая наследница и звезда сцены. Вот только девушка умеет петь без фонограммы, а ещё добра и порядочна, чего за Сиси никогда не замечали. Друг детства открывает героине правду: на самом деле она — Ань Юэ, похожая на капризную богачку как две капли воды. Вместе с загадочным телохранителем, в которого она влюбляется, Юэ предстоит разыскать настоящую наследницу и раскрыть тайны прошлого. Правда, её возлюбленному тоже есть, что скрывать.