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Постер сериала Любовь к подделке
Постер сериала Любовь к подделке
Постер сериала Любовь к подделке
Постер сериала Любовь к подделке
Постер сериала Любовь к подделке
Постер сериала Любовь к подделке
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Киноафиша Сериалы Любовь к подделке

Любовь к подделке (2023 - 2023)

Wei ni ni guang er lai 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал Sohu TV
Продолжительность сериала 9 часов 20 минут

О чем сериал

Своеобразное продолжение хитовой дорамы «Загадочная любовь». Девушка приходит в себя после аварии, полностью потеряв память. Ей сообщают, что она — Сюй Сиси, богатая наследница и звезда сцены. Вот только девушка умеет петь без фонограммы, а ещё добра и порядочна, чего за Сиси никогда не замечали. Друг детства открывает героине правду: на самом деле она — Ань Юэ, похожая на капризную богачку как две капли воды. Вместе с загадочным телохранителем, в которого она влюбляется, Юэ предстоит разыскать настоящую наследницу и раскрыть тайны прошлого. Правда, её возлюбленному тоже есть, что скрывать.

В ролях
В ролях
Цао Юйнин
Юй Юэ
У Хаоцзэ
Чжан Гуаньсэнь
Ту Бин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Любовь к подделке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 16 эпизодов
 
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