В 2026 году Турция порадует зрителей кучей крутых проектов: 5 сериалов, которые точно стоит включить хотя бы раз

В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм

Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела»

Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями

265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков

«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря

Модный тест для любителей кино СССР: вспомните 5 фильмов по роскошным нарядам героев

На 5 кадрах из фильмов СССР что-то пропало: вспомнят без ошибок только преданные зрители (тест)

Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото

Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина