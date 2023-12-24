Меню
Нянь 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Сезон 1
El Niñero
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
10
Продолжительность сезона
5 часов 40 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Нянь
Сезон 1
Сезон 2
Можно изменить мир
Sí se puede cambiar al mundo
Сезон 1
Серия 1
24 декабря 2023
Зубастая мышь
El ratón de los dientes
Сезон 1
Серия 2
24 декабря 2023
Ценность такого
El valor de un like
Сезон 1
Серия 3
24 декабря 2023
Бойцовые петухи
Gallos de pelea
Сезон 1
Серия 4
24 декабря 2023
Волки, овцы, свиньи и волшебники
Lobos, oveja, cerdos y magos
Сезон 1
Серия 5
24 декабря 2023
Украденные триумфы
Triunfos robados
Сезон 1
Серия 6
24 декабря 2023
Свиные рысаки
Manita de puerco
Сезон 1
Серия 7
24 декабря 2023
Когда придет твоя очередь, даже если ты уйдешь
Cuando te toca, aunque te quites
Сезон 1
Серия 8
24 декабря 2023
Скот пасли вместе
Se le juntó el ganado
Сезон 1
Серия 9
24 декабря 2023
Меняя мир
Cambiar el mundo
Сезон 1
Серия 10
24 декабря 2023
