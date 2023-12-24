Меню
Нянь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нянь
Нянь

El Niñero
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 40 минут

6.6 IMDb
Список серий сериала Нянь
Сезон 1
Сезон 2
Можно изменить мир Sí se puede cambiar al mundo
Сезон 1 Серия 1
24 декабря 2023
Зубастая мышь El ratón de los dientes
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2023
Ценность такого El valor de un like
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2023
Бойцовые петухи Gallos de pelea
Сезон 1 Серия 4
24 декабря 2023
Волки, овцы, свиньи и волшебники Lobos, oveja, cerdos y magos
Сезон 1 Серия 5
24 декабря 2023
Украденные триумфы Triunfos robados
Сезон 1 Серия 6
24 декабря 2023
Свиные рысаки Manita de puerco
Сезон 1 Серия 7
24 декабря 2023
Когда придет твоя очередь, даже если ты уйдешь Cuando te toca, aunque te quites
Сезон 1 Серия 8
24 декабря 2023
Скот пасли вместе Se le juntó el ganado
Сезон 1 Серия 9
24 декабря 2023
Меняя мир Cambiar el mundo
Сезон 1 Серия 10
24 декабря 2023
График выхода всех сериалов
