Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Киллербот 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Киллербот
Киноафиша Сериалы Киллербот Сезоны Сезон 1
Murderbot 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
7.4 IMDb

Список серий сериала Киллербот

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Свободная торговля FreeCommerce
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2025
Зрительный контакт Eye Contact
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2025
Оценка рисков Risk Assessment
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2025
Протокол скорости побега Escape Velocity Protocol
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2025
Бесконечный трекер Rogue War Rogue War Tracker Infinite
Сезон 1 Серия 5
6 июня 2025
Командная подача Command Feed
Сезон 1 Серия 6
13 июня 2025
Дополнительные виды Complimentary Species
Сезон 1 Серия 7
20 июня 2025
Посторонний предмет Foreign Object
Сезон 1 Серия 8
27 июня 2025
Все системы красные All Systems Red
Сезон 1 Серия 9
4 июля 2025
Периметр The Perimeter
Сезон 1 Серия 10
11 июля 2025
График выхода всех сериалов
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм
«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
На 5 кадрах из фильмов СССР что-то пропало: вспомнят без ошибок только преданные зрители (тест)
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше