Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киллербот 2025, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Киноафиша
Сериалы
Киллербот
Сезоны
Сезон 1
Murderbot
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
16 мая 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 10 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
16
голосов
7.4
IMDb
Список серий сериала Киллербот
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Свободная торговля
FreeCommerce
Сезон 1
Серия 1
16 мая 2025
Зрительный контакт
Eye Contact
Сезон 1
Серия 2
16 мая 2025
Оценка рисков
Risk Assessment
Сезон 1
Серия 3
23 мая 2025
Протокол скорости побега
Escape Velocity Protocol
Сезон 1
Серия 4
30 мая 2025
Бесконечный трекер Rogue War
Rogue War Tracker Infinite
Сезон 1
Серия 5
6 июня 2025
Командная подача
Command Feed
Сезон 1
Серия 6
13 июня 2025
Дополнительные виды
Complimentary Species
Сезон 1
Серия 7
20 июня 2025
Посторонний предмет
Foreign Object
Сезон 1
Серия 8
27 июня 2025
Все системы красные
All Systems Red
Сезон 1
Серия 9
4 июля 2025
Периметр
The Perimeter
Сезон 1
Серия 10
11 июля 2025
График выхода всех сериалов
Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино
В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм
«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
На 5 кадрах из фильмов СССР что-то пропало: вспомнят без ошибок только преданные зрители (тест)
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667