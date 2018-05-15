Меню
Картер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Картер
Картер Сезон 1
Carter 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Картер»

Сезон 1
Сезон 2
Убийца Кодзи Koji the Killer
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2018
«Астронавт» и «Король Лев» The Astronaut & The Lion King
Сезон 1 Серия 2
22 мая 2018
Батрак, купивший ферму The Farmhand Who Bought the Farm
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2018
У Харли есть пушка Harley's Got a Gun
Сезон 1 Серия 4
5 июня 2018
Свинья, человек, лев Pig, Man, Lion
Сезон 1 Серия 5
12 июня 2018
Потоп The Flood
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2018
Кики-Локи Kiki-Loki
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2018
Голос за кадром Voiceover
Сезон 1 Серия 8
3 июля 2018
Счастливые туристы Happy Campers
Сезон 1 Серия 9
10 июля 2018
«Звонок» The Ring
Сезон 1 Серия 10
17 июля 2018
