Картер 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Картер
Сезоны
Сезон 1
Carter
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 мая 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
13
голосов
6.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Картер»
Сезон 1
Сезон 2
Убийца Кодзи
Koji the Killer
Сезон 1
Серия 1
15 мая 2018
«Астронавт» и «Король Лев»
The Astronaut & The Lion King
Сезон 1
Серия 2
22 мая 2018
Батрак, купивший ферму
The Farmhand Who Bought the Farm
Сезон 1
Серия 3
29 мая 2018
У Харли есть пушка
Harley's Got a Gun
Сезон 1
Серия 4
5 июня 2018
Свинья, человек, лев
Pig, Man, Lion
Сезон 1
Серия 5
12 июня 2018
Потоп
The Flood
Сезон 1
Серия 6
19 июня 2018
Кики-Локи
Kiki-Loki
Сезон 1
Серия 7
26 июня 2018
Голос за кадром
Voiceover
Сезон 1
Серия 8
3 июля 2018
Счастливые туристы
Happy Campers
Сезон 1
Серия 9
10 июля 2018
«Звонок»
The Ring
Сезон 1
Серия 10
17 июля 2018
