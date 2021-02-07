Сабина и Берн, а также их дети Карл и Кьелл, живут беззаботной жизнью на датском острове Оксен вместе с другой семьей — Якобом, Чарли и их детьми Эмилем и Сесиль. Беззаботной жизни этих людей приходит конец, когда на острове неожиданно появляется брат Якоба Джонас, которого никто не видел вот уже 15 лет. Пока взрослые относятся к нему с подозрением, подростки быстро очаровываются новым дядюшкой. Но тревоги относительно Джонаса уходят на второй план, когда во время парусной прогулки на море внезапно пропадает Кьелл.