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Постер сериала Под темной водой
Постер сериала Под темной водой
Рейтинги
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2 постера
Киноафиша Сериалы Под темной водой

Под темной водой (2021 - 2021)

Tod von Freunden 18+
Год выпуска 2021
Страна Германия/Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ZDF
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Сабина и Берн, а также их дети Карл и Кьелл, живут беззаботной жизнью на датском острове Оксен вместе с другой семьей — Якобом, Чарли и их детьми Эмилем и Сесиль. Беззаботной жизни этих людей приходит конец, когда на острове неожиданно появляется брат Якоба Джонас, которого никто не видел вот уже 15 лет. Пока взрослые относятся к нему с подозрением, подростки быстро очаровываются новым дядюшкой. Но тревоги относительно Джонаса уходят на второй план, когда во время парусной прогулки на море внезапно пропадает Кьелл.

В ролях
В ролях
Ян Йозеф Лиферс
Ян Йозеф Лиферс
Туре Линдхардт
Якоб Седергрен
Патриция Шуманн
Патриция Шуманн
Лене Мария Кристенсен
Антон Петцольд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Под темной водой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
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