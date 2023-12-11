Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Семья Фарад 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Семья Фарад
Сезоны
Сезон 1
Los Farad
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
8
Продолжительность сезона
0 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
Список серий сериала Семья Фарад
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
11 декабря 2023
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
11 декабря 2023
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
11 декабря 2023
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
11 декабря 2023
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
11 декабря 2023
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
11 декабря 2023
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
11 декабря 2023
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
11 декабря 2023
График выхода всех сериалов
В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так?
Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма
Когда выйдет «Дубровский. Русский Зорро»: эта премьера 2026 года странная даже для канала ТВ-3
«Чебурашку 2» уже посмотрели — а дальше? Разбираемся, что смотреть в кино на праздниках — «Буратино» или «Простоквашино»
Джон Уик, «разрывные» шутки, кошмарная смерть: россияне выбрали 3 лучших серии «Невского» с Васильевым — не согласиться будет трудно
Ситхи, зомби и Лавкрафт: «Звездные войны» превратят в полноценный ужастик – плевались от «Аколита»? Станет еще хуже
Первая премьера Netflix 2026 года сместила «Очень странные дела» с пьедестала — мини-детектив уже называют одним из лучших
«Таких людей в реальности много»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий в «Унесённых призраками» – фанаты спорили 25 лет
Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»
Чем удивляет 2 сезон сериала «Питт»: главная драма 2025-го вернулась – и стала лучше буквально во всем (наш обзор)
Пока все обсуждали «Очень странные дела», новый российский сериал прокрался на вершину топа Кинопоиска — всего за 5 дней обошел «Киберслава»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667