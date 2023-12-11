Меню
Семья Фарад 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семья Фарад
Киноафиша Сериалы Семья Фарад Сезоны Сезон 1
Los Farad
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb

Список серий сериала Семья Фарад

Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 декабря 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 декабря 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2023
