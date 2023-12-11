Как на самом деле звали почтальона Печкина: в мультике «Простоквашино» все напутали

Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма

На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки

«Таких людей в реальности много»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий в «Унесённых призраками» – фанаты спорили 25 лет

Первая премьера Netflix 2026 года сместила «Очень странные дела» с пьедестала — мини-детектив уже называют одним из лучших

«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь

Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков

Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно

Джон Уик, «разрывные» шутки, кошмарная смерть: россияне выбрали 3 лучших серии «Невского» с Васильевым — не согласиться будет трудно

Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой»