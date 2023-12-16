Menu
Uslovnyj ment 5 2023, season 1

Uslovnyj ment 5 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Uslovnyj ment 5 Seasons Season 1

Uslovnyj ment 5 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Uslovnyj ment 5" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Условный мент – 5» после того, как Дима Рыжов оказался за решеткой и вышел по условно-досрочному, путь в правоохранительные органы ему заказан. Впрочем, главный герой и сам не стремится возвращаться к работе. Он устраивается в коммунальный сектор. Но даже тут бывшего оперативного сотрудника находят приключения. Владелец жилкомсервиса, в котором работает  Рыжов, имеет некоторые дела с капитаном Тельцовым. Сотрудник правоохранительных органов прикрывает его аферы. Участковой Арине Гордеевой известно о случившемся, и мириться с махинациями в органах она не готова.

Series rating

0.0
3.7 IMDb
"Uslovnyj ment 5" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 December 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 December 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 December 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 December 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 December 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 December 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 December 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 December 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 December 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 December 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
23 December 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 December 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 December 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 December 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
23 December 2023
TV series release schedule
