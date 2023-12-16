В 1-м сезоне сериала «Условный мент – 5» после того, как Дима Рыжов оказался за решеткой и вышел по условно-досрочному, путь в правоохранительные органы ему заказан. Впрочем, главный герой и сам не стремится возвращаться к работе. Он устраивается в коммунальный сектор. Но даже тут бывшего оперативного сотрудника находят приключения. Владелец жилкомсервиса, в котором работает Рыжов, имеет некоторые дела с капитаном Тельцовым. Сотрудник правоохранительных органов прикрывает его аферы. Участковой Арине Гордеевой известно о случившемся, и мириться с махинациями в органах она не готова.