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Киноафиша Сериалы Потерянный роман

Потерянный роман (2020 - 2020)

Lost Romance 18+
Год выпуска 2020
Страна Тайвань
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал SET TV
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Редактор Сяоэнь – эксперт по типичным любовным романам. Но помогут ли ей эти знания, когда она сама окажется на страницах такой книги? История полна штампов: богатый и неотразимый красавец работает гендиректором и однажды замечает скромную сотрудницу с добрым сердцем... Нюанс в том, что Сяоэнь – не эта счастливая «золушка». Наоборот, внутри сюжета ей достаётся роль соучастницы завистливых злодеек, которые травят главную героиню. Сумеет ли Сяоэнь изменить свою книжную линию, и как это повлияет на её реальную жизнь, где тоже закрутилась непростая история? 

В ролях
В ролях
Вивиан Сун
Маркус Чан
Юи-Хсю Цай
Дейн Ли
Кики Чэнь
Саймон Лень
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Потерянный роман - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 20 эпизодов
 
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