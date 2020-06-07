Редактор Сяоэнь – эксперт по типичным любовным романам. Но помогут ли ей эти знания, когда она сама окажется на страницах такой книги? История полна штампов: богатый и неотразимый красавец работает гендиректором и однажды замечает скромную сотрудницу с добрым сердцем... Нюанс в том, что Сяоэнь – не эта счастливая «золушка». Наоборот, внутри сюжета ей достаётся роль соучастницы завистливых злодеек, которые травят главную героиню. Сумеет ли Сяоэнь изменить свою книжную линию, и как это повлияет на её реальную жизнь, где тоже закрутилась непростая история?