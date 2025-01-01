Постеры сериала «Мой призрак»

Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино

Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?

Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей

Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно

«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки

Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной

Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора

Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет

«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество

Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят