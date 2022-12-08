Юрист из Перу пытается встать на ноги в Париже и неожиданно встречает свою первую любовь – прекрасную бунтарку с несколькими именами. Их пути то расходятся, то пересекаются в разных городах мира на протяжении десятилетий. Латиноамериканская мелодрама на фоне 1950–1980-х по одноимённому роману лауреата Нобелевской премии Марио Варгаса Льосы.

Рикардо родился и вырос в Лиме, но ищет место под солнцем Парижа. Пока неудачно. Работы нет, за жильё платить нечем, зато новый друг, земляк-иммигрант, предлагает ему временное дело во благо революции. Для начала нужно забрать из аэропорта трёх девушек-партизанок. В одну из них Рикардо влюблён с юности. Тогда её звали Лили, она выдавала себя за чилийку и танцевала лучше всех на свете. Очарованный подросток Рикардо ещё не представлял, с кем связался. «Скверная девчонка» не раз разобьёт ему сердце, обманет, исчезнет и снова появится, а он останется всё таким же очарованным и влюблённым.