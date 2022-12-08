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Постер сериала Похождения скверной девчонки
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Киноафиша Сериалы Похождения скверной девчонки

Похождения скверной девчонки (2022 - 2023)

Travesuras de la Niña Mala 18+
Год выпуска 2022
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис ViX+
Продолжительность сериала 7 часов 20 минут

О чем сериал

Юрист из Перу пытается встать на ноги в Париже и неожиданно встречает свою первую любовь – прекрасную бунтарку с несколькими именами. Их пути то расходятся, то пересекаются в разных городах мира на протяжении десятилетий. Латиноамериканская мелодрама на фоне 1950–1980-х по одноимённому роману лауреата Нобелевской премии Марио Варгаса Льосы.

Рикардо родился и вырос в Лиме, но ищет место под солнцем Парижа. Пока неудачно. Работы нет, за жильё платить нечем, зато новый друг, земляк-иммигрант, предлагает ему временное дело во благо революции. Для начала нужно забрать из аэропорта трёх девушек-партизанок. В одну из них Рикардо влюблён с юности. Тогда её звали Лили, она выдавала себя за чилийку и танцевала лучше всех на свете. Очарованный подросток Рикардо ещё не представлял, с кем связался. «Скверная девчонка» не раз разобьёт ему сердце, обманет, исчезнет и снова появится, а он останется всё таким же очарованным и влюблённым.

Похождения скверной девчонки - трейлер первого сезона
Похождения скверной девчонки  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Фернандо Кайо
Фернандо Кайо
Хуан Пабло Ди Пасе
Макарена Ачага
Фернандо Сото
Ольфа Масмоуди
Роберто Прието
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Похождения скверной девчонки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
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