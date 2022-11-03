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Постер сериала Заводила и принцесса
Постер сериала Заводила и принцесса
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Заводила и принцесса

Заводила и принцесса (2022 - 2022)

Dian ran wo, wen nuan ni 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

Бывшие одногруппники, когда-то влюблённые друг в друга, встречаются спустя несколько лет. Он отсидел срок в тюрьме и жаждет мести. У неё новый ухажёр и вполне благополучная жизнь. Но незабытая любовь снова путает все карты. Трогательный романтический сериал из Китая на основе одноимённой книги.

Чжу Юнь – усердная отличница и послушная дочь, которая привыкла всё делать правильно. Поступив на факультет ИТ, она пытается укротить самого мятежного, надменного и гениального однокурсника Ли Сюня. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, они влюбляются друг в друга. Но их отношениям и мечтам предстоит суровое испытание предательством, обманом и разлукой.

В ролях
В ролях
Чэнь Фэйюй
Диди Цянь
Чжан Цзинъи
Чжао Чживэй
Ту Сунъянь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.3 IMDb
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Сезоны
Заводила и принцесса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 36 эпизодов
 
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