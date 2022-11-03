Бывшие одногруппники, когда-то влюблённые друг в друга, встречаются спустя несколько лет. Он отсидел срок в тюрьме и жаждет мести. У неё новый ухажёр и вполне благополучная жизнь. Но незабытая любовь снова путает все карты. Трогательный романтический сериал из Китая на основе одноимённой книги.

Чжу Юнь – усердная отличница и послушная дочь, которая привыкла всё делать правильно. Поступив на факультет ИТ, она пытается укротить самого мятежного, надменного и гениального однокурсника Ли Сюня. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, они влюбляются друг в друга. Но их отношениям и мечтам предстоит суровое испытание предательством, обманом и разлукой.