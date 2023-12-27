Меню
Коучи, настоящие миллиардеры и поиск настоящего счастья: как снимали саркастическую комедию «Успешный»
1 января состоится ожидаемая январская премьера сериала KION «Успешный». Киноафиша рассказывает об интересном взгляде на индустрию наставничества, работе с визуальным и аудиальным решением, а также как писался сценарий про двух антиподов.
27 декабря 2023 10:00
Олигарх Владимир Сычев нанимает коуча-неудачника в трейлере сериала «Успешный»
Шоу стартует 1 января.
14 декабря 2023 13:21
