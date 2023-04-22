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Постер к 1-му сезону сериала Она много лет не была главной героиней
Киноафиша Сериалы Она много лет не была главной героиней Сезоны Сезон 1

Ta Bu Dang Nuzhu Hen Duo Nian 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Она много лет не была главной героиней»

В 1-м сезоне сериала «Она много лет не была главной героиней» с молодой женщиной по имени Чжан Исяо происходит нечто невероятное. Однажды она переносится в прошлое, в династию Тан во время правления императора Сюань-цзуна. Это история о необыкновенном путешествии Чжан Исяо, которое она совершает в незнакомых ей реалиях. Девушка вынуждена бороться с предлагаемыми обстоятельствами, скрывать свое происхождение и правду о собственной жизни. Все, чего хочет главная героиня, это отыскать способ попасть в настоящее. Но у судьбы свои планы на этот счет. Сможет ли Чжан Исяо преодолеть все испытания, которые выпали на ее долю?

Список серий 1-го сезона сериала «Она много лет не была главной героиней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 июля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 июля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 июля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 июля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 июля 2023
График выхода всех сериалов
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