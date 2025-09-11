Меню
А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов
Проект сильно ушел от манги, потому поклонники в недоумении.
4 комментария
11 сентября 2025 20:32
ИИ выбрал аниме, больше всего похожее на «Токийский гуль»: есть 1000-7 причин его посмотреть — но рейтинг 8.3 говорит сам за себя
Тайтл тоже вышел в 2014 году, но оказался успешнее истории Канеки Кена. Правда, менее хайповым.
1 комментарий
3 июня 2025 11:21
Хинамэ — только верхушка айсберга: 5 самых ужасающих трансформаций в аниме «Токийский гуль» (№1 нам снился в кошмарах)
Да и №3 не больно-то и симпатичный.
2 комментария
26 мая 2025 19:05
«Союзмультфильм» возьмется за аниме: в планах тайтлы, превосходящие «Токийского гуля» и «Тетрадь смерти»
Вместо крови и демонов — добро и Чебурашка.
20 комментариев
1 мая 2025 14:15
Совята, кролики и прочий кровавый зоопарк: разложили по полочкам систему рангов в культовом «Токийском гуле»
Сам черт ногу сломит, но мы попытались разобраться.
1 комментарий
29 апреля 2025 09:25
Надежды на старте и испанский стыд ближе к финалу: топ-5 прекрасных аниме с упущенным потенциалом
Если получат ремейки, то обязательно будут обсуждаться миллионами зрителей.
3 комментария
19 апреля 2025 19:05
Черные, седые, серебристые: почему в аниме «Токийский гуль» волосы Канеки меняют цвет
У этой метаморфозы всегда есть тайный смысл.
2 комментария
21 февраля 2025 07:00
«Токийский гуль» и даже «Тетрадь смерти»: эти отличные аниме не посмотреть в России легально
Хотя некоторые из них и опираются на русскую классику.
1 комментарий
20 февраля 2025 10:23
