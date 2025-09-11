Меню
А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов

11 сентября 2025 20:32
Проект сильно ушел от манги, потому поклонники в недоумении.

Финал «Токийского гуля» нельзя понять, опираясь только на аниме — там слишком много вырезали. В последних сезонах сериала Канэки перестает быть жертвой и становится тем, кто должен объединить два мира.

Финал аниме

После войны с CCG, встреч с Аримой и крушения старых порядков история в экранизации заканчивается почти примирением: люди и гули находят способ жить бок о бок, создается искусственное мясо, чтобы прекратить убийства homo sapience, а сам Канэки вместе с Тоокой уходит из плена вечной борьбы и начинает новую жизнь. У них рождается дочь, Итика, и на экране впервые появляется надежда.

А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов

Финал манги

Манга же идет дальше и делает все гораздо жёстче. Там раскрывают правду о Хидэ: Канэки его не убивал, как многие думали после сцены укуса. Хидэ был тяжело ранен в стычке с Норо и инсценировал свою смерть, чтобы помочь другу, а потом вернулся под маской Скаэркрау.

Арима оказывается не просто противником, а наставником, который ведет Канэки к осознанию собственного предназначения. Конфликт достигает пика, когда Канэки превращается в чудовище-Дракона, и только Хидэ с близкими вытаскивают его обратно.

А моей женой накормили толпу: чем закончилось аниме «Токийский гуль» — после финала больше вопросов, чем ответов

Что не так с финалом второго сезона

Второй сезон аниме сильно запутал зрителей: Хидэ там появляется окровавленным, и многие решили, что его укусил Канэки. На самом деле всё объясняется проще — ранил его Норо. Ёмо, который в одном из ключевых моментов останавливает Тоуку, делает это не из жестокости, а из любви: он её дядя и понимает, что вмешательство в схватку Канэки с Аримой обернется её смертью. Он дает Канэки возможность попрощаться с Хидэ и исполнить свой долг перед Антейку.

Финал истории — это не победа и не поражение, а хрупкое равновесие, достигнутое сотнями жизней людей и гулей. Канэки жив, Хидэ тоже, но мир вокруг них изменился навсегда. Гули и люди договариваются о сосуществовании, но раны войны только начинают затягиваться.

ИИ выбрал аниме, больше всего похожее на «Токийский гуль»: есть 1000-7 причин его посмотреть — но рейтинг 8.3 говорит сам за себя.

Фото: Кадр из сериала «Токийский гуль»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
