В 1-м сезоне сериала «Приберись получше» Чан Сон Гель руководит фирмой, которая занимается клинингом. Молодой человек ненавидит грязь до такой степени, что его раздражает даже маленькая пылинка на столе. Он не мог даже предположить, что вскоре рядом с ним постоянно будет находиться человек, который весьма небрежно относится к чистоте и порядку. Однако его жизнь переворачивается после знакомства с Гиль О Соль. Эта девушка далека от идеала. Она не замечает ни грязи, ни хаоса, а порой даже сама раскидывает вещи и забывает помыть пол. С ней Чан Сон Гель меняет отношение ко многим вещам. Но это происходит не сразу.