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Постер к 1-му сезону сериала Приберись получше
Киноафиша Сериалы Приберись получше Сезоны Сезон 1

Ildan Ddeugeobge Chungsohara 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приберись получше»

В 1-м сезоне сериала «Приберись получше» Чан Сон Гель руководит фирмой, которая занимается клинингом. Молодой человек ненавидит грязь до такой степени, что его раздражает даже маленькая пылинка на столе. Он не мог даже предположить, что вскоре рядом с ним постоянно будет находиться человек, который весьма небрежно относится к чистоте и порядку. Однако его жизнь переворачивается после знакомства с Гиль О Соль. Эта девушка далека от идеала. Она не замечает ни грязи, ни хаоса, а порой даже сама раскидывает вещи и забывает помыть пол. С ней Чан Сон Гель меняет отношение ко многим вещам. Но это происходит не сразу.

Список серий 1-го сезона сериала «Приберись получше» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 декабря 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 января 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 января 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 января 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 января 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 января 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
4 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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