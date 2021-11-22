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Постер к 1-му сезону сериала Как спасти британское наследие
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Киноафиша Сериалы Как спасти британское наследие Сезоны Сезон 1

Great British Landmark Fixers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Список серий 1-го сезона сериала «Как спасти британское наследие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кентерберийский собор Canterbury Cathedral
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2021
Северный мост Эдинбурга Edinburgh North Bridge
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2021
Королевский Альберт-холл Royal Albert Hall
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2021
Пирс Саутенда Southend Pier
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2021
Манчестерская ратуша Manchester Town Hall
Сезон 1 Серия 5
20 декабря 2021
Лондонские канализации/Тидвей London Sewers/Tideway
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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