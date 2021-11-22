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Сериалы
Как спасти британское наследие
Сезоны
Сезон 1
Great British Landmark Fixers
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 ноября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Список серий 1-го сезона сериала «Как спасти британское наследие»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кентерберийский собор
Canterbury Cathedral
Сезон 1
Серия 1
22 ноября 2021
Северный мост Эдинбурга
Edinburgh North Bridge
Сезон 1
Серия 2
29 ноября 2021
Королевский Альберт-холл
Royal Albert Hall
Сезон 1
Серия 3
6 декабря 2021
Пирс Саутенда
Southend Pier
Сезон 1
Серия 4
13 декабря 2021
Манчестерская ратуша
Manchester Town Hall
Сезон 1
Серия 5
20 декабря 2021
Лондонские канализации/Тидвей
London Sewers/Tideway
Сезон 1
Серия 6
27 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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