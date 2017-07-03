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Постер телешоу Наука выживания
Постер телешоу Наука выживания
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Киноафиша Сериалы Наука выживания

Наука выживания (2017 - 2017)

Survival Science 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Outdoor Channel
Продолжительность телешоу 2 часа 34 минуты

О чем телешоу

Зачастую дикая природа настроена к человеку враждебно и готова преподнести ему множество неприятных сюрпризов. Лютый холод, удушающая жара, свирепые хищники, непроходимые болота, проливные дожди и другие опасности проверяют героев «Науки выживания» на прочность. Шоу на пределе человеческих возможностей предлагает окунуться в экстремальные условия и почувствовать, что выжить можно даже в самых сложных обстоятельствах. Авторы проекта расскажут, как противостоять опасностям дикой природы. В основу сценария положены реальные истории.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Наука выживания - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 7 эпизодов
 
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