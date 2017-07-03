Зачастую дикая природа настроена к человеку враждебно и готова преподнести ему множество неприятных сюрпризов. Лютый холод, удушающая жара, свирепые хищники, непроходимые болота, проливные дожди и другие опасности проверяют героев «Науки выживания» на прочность. Шоу на пределе человеческих возможностей предлагает окунуться в экстремальные условия и почувствовать, что выжить можно даже в самых сложных обстоятельствах. Авторы проекта расскажут, как противостоять опасностям дикой природы. В основу сценария положены реальные истории.