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Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Постер сериала Работай позже, веселись сейчас
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
12 постеров
Киноафиша Сериалы Работай позже, веселись сейчас

Работай позже, веселись сейчас (2021 - 2023)

Work Later, Drink Now 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Комедийный сериал, опровергающий популярный стереотип о том, что в Корее живут только трудоголики. Трое лучших подруг – тренер по йоге, блогер и сценарист – а еще и примкнувший к ним режиссер-неудачник переживают не самые лучшие времена в карьере и на личном фронте. Но стоит им собраться вечером вместе и поболтать по душам, как тут же мир вокруг меняется. И дело спорится, и глаза блестят, и любовные страсти разгораются с невероятной силой. Но долго ли они будут нарушать принципы известной поговорки «делу – время, потехе – час»? И в чем скрывается секрет «корейского счастья»? Одну из главных ролей в сериале исполнил айдол Шивон (Super Junior).

В ролях
В ролях
Хан Сон-хва
Ким Хи-джон
Юн Бог-ин
Чхве Щи-вон
Ли Сон-бин
Ха До-гвон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Работай позже, веселись сейчас - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Работай позже, веселись сейчас - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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