Комедийный сериал, опровергающий популярный стереотип о том, что в Корее живут только трудоголики. Трое лучших подруг – тренер по йоге, блогер и сценарист – а еще и примкнувший к ним режиссер-неудачник переживают не самые лучшие времена в карьере и на личном фронте. Но стоит им собраться вечером вместе и поболтать по душам, как тут же мир вокруг меняется. И дело спорится, и глаза блестят, и любовные страсти разгораются с невероятной силой. Но долго ли они будут нарушать принципы известной поговорки «делу – время, потехе – час»? И в чем скрывается секрет «корейского счастья»? Одну из главных ролей в сериале исполнил айдол Шивон (Super Junior).