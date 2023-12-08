Анна – популярный блогер и скандальная личность, которая публикует контент по несколько раз в день. Но однажды все ее аккаунты в социальных сетях замолкают. Когда 15-летняя школьница Нина находит в телефоне отца фотографию полуобнаженной Анны, она решает самостоятельно отыскать девушку. Это решение запускает череду пугающих и совсем невероятных событий, которые полностью изменят жизнь героини и ее семьи. Короткометражный сериал #аннапропала Павла Соукупа – тематическое продолжение успешного чешского сериала #мартимертв о кибербуллинге, который получил премию «Эмми» в 2020 году.