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Киноафиша Сериалы #аннапропала

#аннапропала (2023 - 2023)

#annaismissing 18+
Год выпуска 2023
Страна Чехия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Продолжительность сериала 2 часа 15 минут

О чем сериал

Анна – популярный блогер и скандальная личность, которая публикует контент по несколько раз в день. Но однажды все ее аккаунты в социальных сетях замолкают. Когда 15-летняя школьница Нина находит в телефоне отца фотографию полуобнаженной Анны, она решает самостоятельно отыскать девушку. Это решение запускает череду пугающих и совсем невероятных событий, которые полностью изменят жизнь героини и ее семьи. Короткометражный сериал #аннапропала Павла Соукупа – тематическое продолжение успешного чешского сериала #мартимертв о кибербуллинге, который получил премию «Эмми» в 2020 году.

В ролях
В ролях
Виктория Витова
Марек Немец
Петра Бучкова
Ян Грандмэн
Барбора Бочкова
Власта Сваткова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
#аннапропала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 9 эпизодов
 
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