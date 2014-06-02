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Постер к 2-му сезону телешоу Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого
Киноафиша Сериалы Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого Сезоны Сезон 2

Jamie's Money Saving Meals 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
Список серий 2-го сезона телешоу «Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Свиное брюшко с лапшой "Пири-пири" и похмельная лапша Piri Piri Pork Belly and Hangover Noodles
Сезон 2 Серия 1
2 июня 2014
Паэлья, такос и тефтели Paella, Tacos and Meatballs
Сезон 2 Серия 2
9 июня 2014
Мексиканский чили, чапати и карбонара из скумбрии Mexican Chilli, Chapatis and Mackerel Carbonara
Сезон 2 Серия 3
16 июня 2014
Рыба Тикка Карри, куриное обертывание и тажин Fish Tikka Curry, Chicken Wrap and Tagine
Сезон 2 Серия 4
23 июня 2014
Запеканка с колбасой со специями, лососем и JFC Spiced Sausage Bake, Salmon and JFC
Сезон 2 Серия 5
30 июня 2014
Экономный цыпленок карри и змея в норе Thrifty Chicken Curry and Snake in the Hole
Сезон 2 Серия 6
7 июля 2014
График выхода всех сериалов
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