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Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого
Сезоны
Сезон 2
Jamie's Money Saving Meals
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
2 июня 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 12 минут
Список серий 2-го сезона телешоу «Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Свиное брюшко с лапшой "Пири-пири" и похмельная лапша
Piri Piri Pork Belly and Hangover Noodles
Сезон 2
Серия 1
2 июня 2014
Паэлья, такос и тефтели
Paella, Tacos and Meatballs
Сезон 2
Серия 2
9 июня 2014
Мексиканский чили, чапати и карбонара из скумбрии
Mexican Chilli, Chapatis and Mackerel Carbonara
Сезон 2
Серия 3
16 июня 2014
Рыба Тикка Карри, куриное обертывание и тажин
Fish Tikka Curry, Chicken Wrap and Tagine
Сезон 2
Серия 4
23 июня 2014
Запеканка с колбасой со специями, лососем и JFC
Spiced Sausage Bake, Salmon and JFC
Сезон 2
Серия 5
30 июня 2014
Экономный цыпленок карри и змея в норе
Thrifty Chicken Curry and Snake in the Hole
Сезон 2
Серия 6
7 июля 2014
График выхода всех сериалов
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