НЛО — правда или фантазии романтиков? Существуют ли разумные внеземные цивилизации? И если существуют, то так ли они безобидны для землян? Разобраться в многообразии мнений и доказательств поможет этот документальный сериал. Например, здесь вы увидите эпизод, в котором сразу 60 школьников из Зимбабве утверждают, что видели НЛО. О пресловутых кругах на полях в документальном фильме упоминается отдельно. Рассматривается и случай массового падения птиц в Уэльсе: именно в тот день местные жители сообщали о загадочном летающем объекте. И самое главное, создатели разбираются, почему официальные лица заинтересованы в том, чтобы скрывать любые доказательства существования внеземных цивилизаций?