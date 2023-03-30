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Киноафиша Сериалы Необъяснимое рядом

Необъяснимое рядом (2023 - …)

Evidence of the Unexplained 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky Go
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

НЛО — правда или фантазии романтиков? Существуют ли разумные внеземные цивилизации? И если существуют, то так ли они безобидны для землян? Разобраться в многообразии мнений и доказательств поможет этот документальный сериал. Например, здесь вы увидите эпизод, в котором сразу 60 школьников из Зимбабве утверждают, что видели НЛО. О пресловутых кругах на полях в документальном фильме упоминается отдельно. Рассматривается и случай массового падения птиц в Уэльсе: именно в тот день местные жители сообщали о загадочном летающем объекте. И самое главное, создатели разбираются, почему официальные лица заинтересованы в том, чтобы скрывать любые доказательства существования внеземных цивилизаций?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Необъяснимое рядом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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