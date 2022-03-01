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Постер к 1-му сезону сериала Моя любовь и звезды
Киноафиша Сериалы Моя любовь и звезды Сезоны Сезон 1

My Love and Stars 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя любовь и звезды»

В 1-м сезоне сериала «Моя любовь и звезды» разворачивается романтическая любовь между талантливейшим музыкантом, который страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и бывшей прославленной актрисой, ставшей его помощницей. Молодая кинозвезда Синь Чэнь вынуждена проститься со своей актерской карьерой. Теперь она работает на одаренного музыканта. Поначалу герои не сходятся характерами, много конфликтуют между собой и выясняют отношения. Однако им придется учиться принимать друг друга, чтобы добиться успеха и обрести настоящее счастье. Не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни.

Список серий 1-го сезона сериала «Моя любовь и звезды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 марта 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
9 марта 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 марта 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 марта 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
15 марта 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 марта 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
16 марта 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
17 марта 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
22 марта 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
22 марта 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
23 марта 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
23 марта 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
24 марта 2022
График выхода всех сериалов
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