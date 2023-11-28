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Любовь как в дораме
Сезоны
Сезон 1
Love Like a K-Drama
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 ноября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
12
Продолжительность сезона
9 часов 24 минуты
График выхода новых серий Любовь как в дораме 1 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Может ли сцена поцелуя привести к любви?
Can a Kiss Scene Lead to Love?
Сезон 1
Серия 1
28 ноября 2023
Мне нравятся парни, родившиеся в июне
I Like Guys Born in June
Сезон 1
Серия 2
28 ноября 2023
Два поцелуя, одна любовь
Two Kisses, One Love
Сезон 1
Серия 3
28 ноября 2023
Я смотрю только на тебя
I Only Have Eyes for You
Сезон 1
Серия 4
28 ноября 2023
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
5 декабря 2023
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
5 декабря 2023
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
5 декабря 2023
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
12 декабря 2023
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
12 декабря 2023
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
19 декабря 2023
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
19 декабря 2023
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
26 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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