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Постер сериала Я так скучаю по тебе
Постер сериала Я так скучаю по тебе
Постер сериала Я так скучаю по тебе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Я так скучаю по тебе

Я так скучаю по тебе (2023 - 2023)

Hen xiang hen xiang ni 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Tencent Video
Продолжительность сериала 24 часа 45 минут

О чем сериал

В центре сюжета - Гу Шэн, студентка старших курсов колледжа, увлекающаяся музыкой и упорно добивающаяся своей мечты, но в то же время скрывающаяся от посторонних глаз как малозаметная фигура в традиционном музыкальном кругу, известном как "Шэн Шэн Мэн". Она мечтает о возможности сотрудничества со своим возлюбленным, известным актером по прозвищу "Цян Цин Си". По счастливой случайности на одном из мероприятий она пересекается с Мо Цинчэном, который на самом деле является "Цян Цин Си". С помощью лучшего друга Гу расстояние между ними постепенно сокращается. В дальнейшем Мо Цинчэн с помощью изысканных блюд и своего пленительного голоса начинает разрабатывать план по завоеванию ее сердца. К тому времени, как Гу Шэн понимает это, она уже попала в сладкую ловушку, расставленную Мо Цинчэном.

В ролях
В ролях
Чжоу Е
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Я так скучаю по тебе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 33 эпизода
 
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