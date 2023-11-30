В центре сюжета - Гу Шэн, студентка старших курсов колледжа, увлекающаяся музыкой и упорно добивающаяся своей мечты, но в то же время скрывающаяся от посторонних глаз как малозаметная фигура в традиционном музыкальном кругу, известном как "Шэн Шэн Мэн". Она мечтает о возможности сотрудничества со своим возлюбленным, известным актером по прозвищу "Цян Цин Си". По счастливой случайности на одном из мероприятий она пересекается с Мо Цинчэном, который на самом деле является "Цян Цин Си". С помощью лучшего друга Гу расстояние между ними постепенно сокращается. В дальнейшем Мо Цинчэн с помощью изысканных блюд и своего пленительного голоса начинает разрабатывать план по завоеванию ее сердца. К тому времени, как Гу Шэн понимает это, она уже попала в сладкую ловушку, расставленную Мо Цинчэном.