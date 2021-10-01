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Проклятие Молли Макги
Сезоны
Сезон 1
The Ghost and Molly McGee
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 октября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
40
Продолжительность сезона
14 часов 40 минут
Список серий сериала Проклятие Молли Макги
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Проклятие
The Curse
Сезон 1
Серия 1
1 октября 2021
Страхи новичка
First Day Frights
Сезон 1
Серия 2
1 октября 2021
Вопящая Харриет
Howlin Harriet
Сезон 1
Серия 3
2 октября 2021
(Противо)естественные
The (Un)natural
Сезон 1
Серия 4
2 октября 2021
Давайте вернём сцену
Getting the Band(shell) Back Together
Сезон 1
Серия 5
9 октября 2021
Величайший концерт
The Greatest Concert Ever
Сезон 1
Серия 6
9 октября 2021
Мама на подработке
Mama's Gotta Hustle
Сезон 1
Серия 7
16 октября 2021
Да здравствует Молливуд!
Hooray for Mollywood!
Сезон 1
Серия 8
16 октября 2021
Не такой уж честный Эйб
Not So Honest Abe
Сезон 1
Серия 9
23 октября 2021
Из лучших бабуль-ждений
The Best of Nin-tentions
Сезон 1
Серия 10
23 октября 2021
Мазл Тов, Либби!
Mazel Tov, Libby!
Сезон 1
Серия 11
30 октября 2021
Не доброе дело
No Good Deed
Сезон 1
Серия 12
30 октября 2021
Проще пареной брюквы
The Turnip Twist
Сезон 1
Серия 13
6 ноября 2021
На нет и суда нет
All Systems No
Сезон 1
Серия 14
6 ноября 2021
Монументальная катастрофа
Monumental Disaster
Сезон 1
Серия 15
13 ноября 2021
Шоу талантов
Talent Show
Сезон 1
Серия 16
13 ноября 2021
Первое знакомство
Scratch the Surface
Сезон 1
Серия 17
20 ноября 2021
Дружба врозь
Friend-Off
Сезон 1
Серия 18
20 ноября 2021
Фестиваль света
Festival of Lights
Сезон 1
Серия 19
27 ноября 2021
Спасая Рождество
Saving Christmas
Сезон 1
Серия 20
27 ноября 2021
Ледяная принцесса
Ice Princess
Сезон 1
Серия 21
12 февраля 2022
На старт, внимание, снег!
Ready, Set, Snow!
Сезон 1
Серия 22
12 февраля 2022
Вечер игры
Game Night
Сезон 1
Серия 23
19 февраля 2022
Недоброделка
The Don't-Gooder
Сезон 1
Серия 24
19 февраля 2022
Невиновен, пока не доказано обратное
Innocent Until Proven Ghostly
Сезон 1
Серия 25
26 февраля 2022
Проблемы близнецов
Twin Trouble
Сезон 1
Серия 26
26 февраля 2022
Козление по-своему
Goat Your Own Way
Сезон 1
Серия 27
5 марта 2022
Очень голодное привидение
The Very Hungry Ghost
Сезон 1
Серия 28
5 марта 2022
Тактика запугивания
Scare Tactics
Сезон 1
Серия 29
12 марта 2022
Плохой мальчик Бобби Дэниелс
The Bad Boy Bobby Daniels
Сезон 1
Серия 30
12 марта 2022
Гражданин МакГи
Citizen McGee
Сезон 1
Серия 31
11 июня 2022
Стажировка
The Internship
Сезон 1
Серия 32
11 июня 2022
Счастливый пенни
The Lucky Penny
Сезон 1
Серия 33
18 июня 2022
Карты, деньги и опасность
Lock, Stock and Peril
Сезон 1
Серия 34
18 июня 2022
Вне дома
Out of House and Home
Сезон 1
Серия 35
25 июня 2022
Дом - это место, где обитает привидение
Home is Where the Haunt Is
Сезон 1
Серия 36
25 июня 2022
Пугать - значит заботиться
Scaring is Caring
Сезон 1
Серия 37
2 июля 2022
Ночное страдание
All Night Plight
Сезон 1
Серия 38
2 июля 2022
Смысл в том, чтобы не запутаться
The Jig is Up
Сезон 1
Серия 39
9 июля 2022
Молли против Призрачного мира
Molly vs. The Ghost World
Сезон 1
Серия 40
9 июля 2022
График выхода всех сериалов
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