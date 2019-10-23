В 1-м сезоне сериала «Догоняя смерть» события разворачиваются в Израиле. В заповеднике после стихийного бедствия обнаруживаются три человеческих скелета. После анализа ДНК выясняется, что генетический материал принадлежит… живым и здоровым ныне людям. Йоэль Руссо – смотритель заповедника, который самостоятельно растит сына после смерти жены. Абигайл Леви – молодая женщина, которая сидит в тюрьме. Нико Заид – парапсихолог, одержимый таинственными видениями. Согласно заключению криминалистов, они умерли насильственной смертью несколько месяцев назад. Двоим детективам предстоит разобраться, что связывает этих людей.