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Постер к 1-му сезону сериала Догоняя смерть
Киноафиша Сериалы Догоняя смерть Сезоны Сезон 1

The Grave 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Догоняя смерть»

В 1-м сезоне сериала «Догоняя смерть» события разворачиваются в Израиле. В заповеднике после стихийного бедствия обнаруживаются три человеческих скелета. После анализа ДНК выясняется, что генетический материал принадлежит… живым и здоровым ныне людям. Йоэль Руссо – смотритель заповедника, который самостоятельно растит сына после смерти жены. Абигайл Леви – молодая женщина, которая сидит в тюрьме. Нико Заид – парапсихолог, одержимый таинственными видениями. Согласно заключению криминалистов, они умерли насильственной смертью несколько месяцев назад. Двоим детективам предстоит разобраться, что связывает этих людей.

Список серий 1-го сезона сериала «Догоняя смерть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Начало The Beginning
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2019
Личность раскрыта Identity Revealed
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2019
Профиль ДНК DNA Profile
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2019
Полицейское расследование The Police Investigation
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2019
Теория The Theory
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2019
Морщина The Wrinkle
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2019
Погоня The Chase
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2019
Финал сезона Season Finale
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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