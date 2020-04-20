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Рожденные вновь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Рожденные вновь
Киноафиша Сериалы Рожденные вновь Сезоны Сезон 1
Born Again 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 32
Продолжительность сезона 37 часов 20 минут

Актеры 1 сезона

Чан Ки Ён
Чин Сэ-ён
Ли Су Хёк
Kim Do-kyung
Ko Han-min
Сон Хун
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Рожденные вновь»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 апреля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 мая 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 мая 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 мая 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
5 мая 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
11 мая 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
11 мая 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
12 мая 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
12 мая 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
18 мая 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
18 мая 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
19 мая 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
19 мая 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
25 мая 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
25 мая 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
26 мая 2020
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
26 мая 2020
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
1 июня 2020
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
1 июня 2020
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
2 июня 2020
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
2 июня 2020
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
8 июня 2020
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
8 июня 2020
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
9 июня 2020
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
9 июня 2020
График выхода всех сериалов
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