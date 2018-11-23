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Постер к 1-му сезону сериала Небесный замок
Киноафиша Сериалы Небесный замок Сезоны Сезон 1

Sky Castle 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Небесный замок»

В 1-м сезоне сериала «Небесный замок» действие разворачивается в мире красивой и яркой жизни – за стенами престижного жилого комплекса для самых богатых и уважаемых семей Кореи. В домах «Небесного замка» живут только настоящие богатеи, которые кичатся своим происхождением и положением в обществе. Быт здесь кажется размеренным и лишенным любых забот: представители мужского пола в дорогих костюмах каждый день отправляются в роскошные офисы на авто с личным водителем, а их супруги остаются воспитывать наследников. Но неожиданная трагедия в одном из таких семейств переворачивает судьбы всех жителей «Замка».

Список серий 1-го сезона сериала «Небесный замок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 декабря 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 декабря 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 декабря 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 января 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 января 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 января 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
12 января 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
18 января 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
19 января 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
26 января 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
1 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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