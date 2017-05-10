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Постер к 1-му сезону сериала Подозрительный партнер
Киноафиша Сериалы Подозрительный партнер Сезоны Сезон 1

Soosanghan pateuneo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 40
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подозрительный партнер»

В 1-м сезоне сериала «Подозрительный партнер» молодой стажерке из юридической фирмы сильно не везет. В один и тот же день Бон-хи умудряется влипнуть в сексуальный скандал и расстаться с парнем. Сперва она принимает случайного соседа по вагону в метро за извращенца и попадает в нелепую ситуацию, а потом застает своего избранника с другой. Чтобы отомстить, она решает переспать с первым встречным мужчиной… но им оказывается тот самый мужчина, которому она с утра ни за что влепила пощечину. Девушка приглашает Чи-ука выпить по бокалу вина, а наутро просыпается в его постели. В довершение ко всему выясняется, что он еще и ее новый начальник.

Список серий 1-го сезона сериала «Подозрительный партнер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 мая 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 мая 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 мая 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 мая 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 мая 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
31 мая 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
31 мая 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
1 июня 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
1 июня 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
7 июня 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
7 июня 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
8 июня 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
8 июня 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
14 июня 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
14 июня 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
15 июня 2017
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
15 июня 2017
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
21 июня 2017
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
21 июня 2017
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
22 июня 2017
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
22 июня 2017
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
28 июня 2017
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
28 июня 2017
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
29 июня 2017
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
29 июня 2017
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
5 июля 2017
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
5 июля 2017
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
6 июля 2017
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
6 июля 2017
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
12 июля 2017
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
12 июля 2017
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
13 июля 2017
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
13 июля 2017
График выхода всех сериалов
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