В 1-м сезоне сериала «Причина полюбить ее» действие происходит в университете, где учатся разные ребята. Все они сталкиваются с проблемами, характерными для студентов, переживают первую любовь, предательство и постепенно оказываются на пороге взрослой жизни. Бывшая популярная певица хочет подружиться с первокурсником по имени Юань Цзюньтан, который тайно влюблен в подругу. Юань Цзюньтан даже поступил в университет ради этой девушки, однако она всячески избегает его. В первый же учебный день он встречает Шию Ли, а на вечеринке знакомится с Цуй Жони. Теперь Юань должен срочно разобраться в себе и своих чувствах.