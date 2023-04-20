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Постер к 1-му сезону сериала Причина полюбить ее
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Киноафиша Сериалы Причина полюбить ее Сезоны Сезон 1

Aishang Ta de Liyou 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 22
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Причина полюбить ее»

В 1-м сезоне сериала «Причина полюбить ее» действие происходит в университете, где учатся разные ребята. Все они сталкиваются с проблемами, характерными для студентов, переживают первую любовь, предательство и постепенно оказываются на пороге взрослой жизни. Бывшая популярная певица хочет подружиться с первокурсником по имени Юань Цзюньтан, который тайно влюблен в подругу. Юань Цзюньтан даже поступил в университет ради этой девушки, однако она всячески избегает его. В первый же учебный день он встречает Шию Ли, а на вечеринке знакомится с Цуй Жони. Теперь Юань должен срочно разобраться в себе и своих чувствах.

Список серий 1-го сезона сериала «Причина полюбить ее» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 мая 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 мая 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 мая 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 мая 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 июня 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
1 июня 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 июня 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
8 июня 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
15 июня 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
15 июня 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
22 июня 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
22 июня 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
29 июня 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
29 июня 2023
График выхода всех сериалов
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