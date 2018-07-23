В 1-м сезоне сериала «30, но 17» главной героиней является У Со-ри — вундеркинд-скрипачка. В 17 лет она собиралась учиться в Германии, но попала в автобусную аварию и впала в кому. Девушка проснулась 13 лет спустя. Умственно ей всего 17, а физически теперь 30. Она знакомится с мужчиной, который тоже пережил серьезное потрясение 13 лет назад. Кон У Джин не хочет строить отношения с другими людьми. Это история о мужчине и женщине, чьи жизни, по сути, прекратились, когда им было 17 лет. Вместе они используют все возможности, чтобы открыть двери к счастью, которые, как им кажется, навсегда для них закрыты.