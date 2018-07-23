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Постер к 1-му сезону сериала 30, но 17
Киноафиша Сериалы 30, но 17 Сезоны Сезон 1

Seoreunijiman Yeolilgobibmida 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «30, но 17»

В 1-м сезоне сериала «30, но 17» главной героиней является У Со-ри — вундеркинд-скрипачка. В 17 лет она собиралась учиться в Германии, но попала в автобусную аварию и впала в кому. Девушка проснулась 13 лет спустя. Умственно ей всего 17, а физически теперь 30. Она знакомится с мужчиной, который тоже пережил серьезное потрясение 13 лет назад. Кон У Джин не хочет строить отношения с другими людьми. Это история о мужчине и женщине, чьи жизни, по сути, прекратились, когда им было 17 лет. Вместе они используют все возможности, чтобы открыть двери к счастью, которые, как им кажется, навсегда для них закрыты.

Список серий 1-го сезона сериала «30, но 17» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 июля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 июля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 июля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 июля 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 июля 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 июля 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 июля 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 июля 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 августа 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 августа 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 августа 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 августа 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 августа 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 августа 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 августа 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
21 августа 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 августа 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
28 августа 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 августа 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
3 сентября 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
3 сентября 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
4 сентября 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
4 сентября 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
10 сентября 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
10 сентября 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
11 сентября 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
11 сентября 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
17 сентября 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
17 сентября 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
18 сентября 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
18 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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