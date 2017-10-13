В 1-м сезоне сериала «Турпакет» молодая кореянка Юн Со-со после окончания университета переезжает во Францию, чтобы работать туристическим гидом в Париже. Она устраивает экскурсии по городу для своих соотечественников, которые приезжают отдохнуть в Европу. Но эта работа оказывается гораздо интереснее, чем героиня могла себе представить. Ее клиенты зачастую нуждаются не только в сопровождении, но и в человеческом участии и психологической консультации. Кого-то необходимо поздравить с помолвкой, кому-то – помочь помириться с любимым человеком, а кто-то просто хочет незабываемо провести время и поделиться эмоциями.