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Киноафиша Сериалы Турпакет Сезоны Сезон 1

Deo Paekiji 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Турпакет»

В 1-м сезоне сериала «Турпакет» молодая кореянка Юн Со-со после окончания университета переезжает во Францию, чтобы работать туристическим гидом в Париже. Она устраивает экскурсии по городу для своих соотечественников, которые приезжают отдохнуть в Европу. Но эта работа оказывается гораздо интереснее, чем героиня могла себе представить. Ее клиенты зачастую нуждаются не только в сопровождении, но и в человеческом участии и психологической консультации. Кого-то необходимо поздравить с помолвкой, кому-то – помочь помириться с любимым человеком, а кто-то просто хочет незабываемо провести время и поделиться эмоциями.

Список серий 1-го сезона сериала «Турпакет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 ноября 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 ноября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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