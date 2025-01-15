Меню
Евгений Цыганов
У «Первого номера» с Цыгановым 2 концовки — печальная и счастливая: объясняем, какая истинная Проект умело вводит в заблуждение до момента финальных титров. 
15 января 2025 20:03
Сериал «Первый номер» о хамоватом писателе основан на реальных событиях: вот кого играет Цыганов
Сериал «Первый номер» о хамоватом писателе основан на реальных событиях: вот кого играет Цыганов Довольно известный автор, экранизации книг которого стали шедеврами.
14 декабря 2024 13:17
Интеллигент Цыганов наконец получил роль жизни: обзор сериала «Первый номер» о скатившемся редакторе глянца
Интеллигент Цыганов наконец получил роль жизни: обзор сериала «Первый номер» о скатившемся редакторе глянца  Острые диалоги, красивый визуал и бесподобная актерская игра.
1 комментарий
3 декабря 2024 18:07
