У «Первого номера» с Цыгановым 2 концовки — печальная и счастливая: объясняем, какая истинная
Проект умело вводит в заблуждение до момента финальных титров.
Написать
15 января 2025 20:03
Сериал «Первый номер» о хамоватом писателе основан на реальных событиях: вот кого играет Цыганов
Довольно известный автор, экранизации книг которого стали шедеврами.
Написать
14 декабря 2024 13:17
Интеллигент Цыганов наконец получил роль жизни: обзор сериала «Первый номер» о скатившемся редакторе глянца
Острые диалоги, красивый визуал и бесподобная актерская игра.
1 комментарий
3 декабря 2024 18:07
