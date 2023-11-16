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Смешарики снимают кино
Сезоны
Сезон 1
Smeshariki snimayut kino
6+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
16 ноября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
7
Продолжительность сезона
1 час 17 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Смешарики снимают кино»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Быдыдыщ и труляля
Сезон 1
Серия 1
16 ноября 2023
Главный герой
Сезон 1
Серия 2
16 ноября 2023
Звездная принцесса
Сезон 1
Серия 3
16 ноября 2023
Героические хроники героев
Сезон 1
Серия 4
16 ноября 2023
Супер Овен
Сезон 1
Серия 5
21 декабря 2023
Большое приключение Бараша
Сезон 1
Серия 6
28 декабря 2023
Дело о пропавших граблях
Сезон 1
Серия 7
25 января 2024
График выхода всех сериалов
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