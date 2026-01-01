Актеры сериала «Н+Н»

Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки

Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку

Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит

«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)

Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате

Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало

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ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше

«Мне нравится, что вы больны не мной...а этим чудесным тестом!»: угадайте советский фильм по строчке из популярной песни