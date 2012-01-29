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Постер к 1-му сезону сериала Фарт
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Киноафиша Сериалы Фарт Сезоны Сезон 1

Luck 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 48 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Фарт»

В 1-м сезоне сериала «Фарт» мошенник Честер Бернштейн по кличке Умник освобождается из тюрьмы и собирается вновь провернуть аферу, на сей раз на лошадиных скачках. Его шофер Гас превращается в подставного владельца ирландского скакуна, которого тренирует Туро Эскаланте. Умник длительное время следит за карьерой этого весьма успешного тренера. Он знакомится со своим бывшим подельником Ником Диросси, чтобы вместе решить, как начать контролировать ипподром, внедрив туда игорные заведения. Спустя некоторое время становится ясно, что главная цель Бернштейна состоит в том, чтобы отомстить людям, которые его посадили. 

Список серий 1-го сезона сериала «Фарт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
29 января 2012
Эйс встречается с потенциальным инвестором Ace Meets with a Potential Investor
Сезон 1 Серия 2
5 февраля 2012
Эйс встречает вундеркинда Ace Meets with a Talented Whiz Kid
Сезон 1 Серия 3
12 февраля 2012
Эйс встречается с коллегой Ace Meets with a Colleague
Сезон 1 Серия 4
19 февраля 2012
Эйс заставляет Эскаланте заменить жоккеев Ace Forces Escalante to Swap Jockeys
Сезон 1 Серия 5
26 февраля 2012
Эйс предлагает сделку Ace Pitches a Deal
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2012
Эйс и Клэр объезжают лошадиную ферму Ace and Claire Tour a Horse Farm
Сезон 1 Серия 7
11 марта 2012
Эйс парирует ход Смайта Ace Counters Smythe's Move with His Own
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2012
Противостояние двух призовых жеребцов Two Prized Colts Go Head-to-Head
Сезон 1 Серия 9
25 марта 2012
График выхода всех сериалов
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