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Постер к 1-му сезону сериала Мой ужасный босс
Киноафиша Сериалы Мой ужасный босс Сезоны Сезон 1

Bad Tempered Grown-ups 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой ужасный босс»

В 1-м сезоне сериала «Мой ужасный босс» события разворачиваются в офисе крупнейшей в Южной Корее косметической фирмы. Коллективом руководит самая молодая девушка-директор в истории компании – целенаправленная и самоуверенная Ук Та-джон. Это настоящая мегера, готовая на все ради карьерного роста и хорошей прибыли. Кроме того, к своим довольно немногочисленным годам она успела уже трижды выйти замуж и развестись, так как ни один мужчина не смог ее вытерпеть. В той же фирме работает скромный менеджер Нам Джон-ги – добрейший и отзывчивый человек, страдающий от собственной скромности и до смерти боящийся Та-джон.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой ужасный босс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 апреля 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 апреля 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 апреля 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 апреля 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 апреля 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
29 апреля 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
30 апреля 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
6 мая 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 мая 2016
График выхода всех сериалов
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