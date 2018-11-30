В 1-м сезоне сериала «Степь» каждый человек, совершивший какое-либо преступление, должен расплатиться за содеянное. Так считают напарники Сейфи и Нури, которые работают в правоохранительных органах. Они абсолютно разные и отличаются не только темпераментами, но и методами в работе. Сейфи служит в турецкой полиции уже много лет и за время работы немало повидал. Создается ощущение, что этому человеку уже ничего не страшно. Нури совсем недавно устроился в управление, но, несмотря на это, успел дать понять, что он несговорчив. Именно с ним Сейфи придется заниматься раскрытием серийных преступлений.