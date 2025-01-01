Постеры сериала «Существо из Кенсона»

Российская «Алиса в стране чудес» собрала больше 1 млрд рублей в прокате: в США снимут новую версию – Пересильд не позовут, главную роль сыграет певица

Имя Тринити в «Матрице» долгие годы скрывало в себе тайный смысл: не просто случайный набор букв

Netflix нещадно перекраивал сюжет «Ведьмака», но эти 7 моментов передал с точностью: как и описывал Сапковский в книгах

Сериал с Безруковым и детектив-фэнтези в духе Гая Ричи: эти две российские экранизации получили приз как самые ожидаемые — обе выходят в 2026 году

Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»

Уилла Грэма оставил на десерт: скольких людей убил Ганнибал Миккельсена в сериале? Злодей Хопкинса на его фоне – маньяк-новичок

Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку

«Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал — новые герои требуют отдельного спин-оффа

В «Интерстелларе» передали «привет» СССР — но 99% зрителей так и не заметили: Нолан к этой отсылке вообще не причастен