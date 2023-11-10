Меню
Морская полиция: Сидней 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Сезон 1
NCIS: Sydney
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
10 ноября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 44 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Морская полиция: Сидней
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Унесенные делением
Gone Fission
Сезон 1
Серия 1
10 ноября 2023
Змеи в траве
Snakes In the Grass
Сезон 1
Серия 2
17 ноября 2023
Братья по оружию
Brothers in Arms
Сезон 1
Серия 3
24 ноября 2023
Привидение
Ghosted
Сезон 1
Серия 4
1 декабря 2023
Дневной полдень в Догьечино
Doggiecino Day Afternoon
Сезон 1
Серия 5
8 декабря 2023
Добыча
Extraction
Сезон 1
Серия 6
15 декабря 2023
Бункерный спуск
Bunker Down
Сезон 1
Серия 7
22 декабря 2023
Амбиции блондинки
Blonde Ambition
Сезон 1
Серия 8
29 декабря 2023
График выхода всех сериалов
