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Постер к 1-му сезону сериала Колобанга. Только для пользователей интернета
Киноафиша Сериалы Колобанга. Только для пользователей интернета Сезоны Сезон 1

Kolobanga. Tolko dlya polzovatelej interneta 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 26
Продолжительность сезона 5 часов 38 минут
О чем 1-й сезон сериала «Колобанга. Только для пользователей интернета»

В 1-м сезоне сериала «Колобанга. Только для пользователей интернета» центральными персонажами этой истории стали смайлы-колобки. Исключение составляют герои Скрытый файл, Трафик, Курсор, часть инопланетян, плоскатики, Почтовая улитка, сотрудники Антивируса и техподдержки, Битый пиксель, баги, лаги и вирусы. Колобок — самый смелый и амбициозный герой с задатками супергероя. Хотя порой его решения бывают весьма скоропалительными. Потому возле него всегда находятся преданные друзья, у которых чаще всего готов план Б. Героев ожидает много захватывающих приключений в стране, где постоянно что-нибудь происходит.

Список серий 1-го сезона сериала «Колобанга. Только для пользователей интернета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 октября 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 октября 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 октября 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
19 октября 2015
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 октября 2015
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 октября 2015
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
19 октября 2015
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
19 октября 2015
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
19 октября 2015
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
19 октября 2015
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
19 октября 2015
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
19 октября 2015
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
19 октября 2015
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
19 октября 2015
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
19 октября 2015
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
19 октября 2015
График выхода всех сериалов
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