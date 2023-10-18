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Постер к 1-му сезону сериала Чье сердце бьется громче
Киноафиша Сериалы Чье сердце бьется громче Сезоны Сезон 1

Che serdce betsya gromche 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Чье сердце бьется громче»

В 1-м сезоне сериала «Чье сердце бьется громче» операторы со своими камерами проследуют за популярным российским актером Сергеем Безруковым в его обычный рабочий день. Постановщиком многосерийного документального проекта стала Анна Матисон, жена Сергея, съемочная команда снимала даже там, куда обычно им доступа нет, — репетиции театральных постановок, персональные тренинги актеров и мир закулисья во время съемок кино. Вместе с Сергеем Витальевичем операторы передвигались с одной площадки на другую, после — в репетиционный зал, из кулис — на сцену, а далее — во ВГИК. Занятия с молодыми актерами — и в путь: гастроли, новые города, публика…

Список серий 1-го сезона сериала «Чье сердце бьется громче» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2023
График выхода всех сериалов
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